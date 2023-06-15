В Мордовии за незаконное хранение в доме 101 патрона пенсионер приговорен к условному сроку

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Как отмечает пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, в ходе дознания установлено, что осужденный приобрел патроны, когда получил разрешение на хранение и ношение оружия. Однако по истечении срока лицензии он оставил боеприпасы себе.

В результате в доме местного жителя были обнаружены и изъяты 10 охотничьих, 5 автоматных, 75 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, а также 11 самодельных патрона, которые он хранил в металлических банках.

Экспертно-криминалистическая группа ММО признала патроны пригодными для стрельбы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.