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НовостиПроисшествия15 июня 2023 5:32

В Мордовии за незаконное хранение в доме 101 патрона пенсионер приговорен к условному сроку

Факт незаконного хранения боеприпасов жителем села Каймар выявлен сотрудниками уголовного розыска ММО МВД России «Краснослободский»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Как отмечает пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, в ходе дознания установлено, что осужденный приобрел патроны, когда получил разрешение на хранение и ношение оружия. Однако по истечении срока лицензии он оставил боеприпасы себе.

В результате в доме местного жителя были обнаружены и изъяты 10 охотничьих, 5 автоматных, 75 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, а также 11 самодельных патрона, которые он хранил в металлических банках.

Экспертно-криминалистическая группа ММО признала патроны пригодными для стрельбы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.