Из Пензы в Белгородскую область направлен гуманитарный груз

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что в начале июня в Пензу прибыли почти 200 эвакуированных жителей Белгородской области. Помимо непосредственной помощи им, в регионе также решили оказать поддержку тем, кто остался дома и не покинул территории, находящиеся под постоянным обстрелом.

В регионе был организован сбор гуманитарной помощи. За четыре дня пензенцам удалось собрать 20 тонн всего необходимого: продуктов питания, кормов для животных, вещей первой необходимости. Накануне груз отправился в путь.

На следующей неделе работа по сбору гуманитарной помощи продолжится. Будут формироваться новые партии груза.