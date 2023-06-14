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НовостиЗвезды14 июня 2023 12:14

В Пензенской картиной галерее приступили к реставрации полотна Горюшкина-Сорокопудова

В октябре в учреждении откроется выставка этого художника
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба картинной галереи

Фото: Пресс-служба картинной галереи

Впервые зрителям будет представлена дипломная работа Ивана Силыча «На концерте в Павловске». Холст попал в фонды картинной галереи в 1954 году и с того момента хранился на специальном валике без рамы и подрамника.

Подготовкой полотна к выставке занимаются третьекурсники Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого. Их работу курирует реставратор Ольга Карасева.

Совместными усилиями они натянут холст на подрамник, укрепят слой краски, покроют картину лаком. После этих процедур полотно войдет в экспозицию, приуроченную к 150-летию художника.