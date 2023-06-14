В Пензе на сутки отключат воду на ряде улиц

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал», в зону отключения попадают следующие дома и улицы:

- Чернышевского;

- Свободы;

- проезд Свободы;

- Орджоникидзе;

- проезд Орджоникидзе, 30;

- Хользунова;

- 1-й, 2-й тупики Хользунова;

- Серова;

- проезд Серова;

- Столярная;

- проезд Столярный;

- Черкасова;

- 1-й, 2-й Порядок;

- Пересеченная;

- 1-й, 2-й проезды Пересеченные;

- Ново-Нейтральная;

- Нейтральная;

- Кошевого;

- Седова;

- Тюленина;

- Парижской Коммуны;

- Суходольная;

- Чаадаева, 101а, 107, 107а, 111, 113;

- Кустанайская и проезды;

- Складская;

- Димитрова и проезды;

- Долгорукова, 2я;

- Проезжая, 2я;

- Светлая;

- Марата;

- Касторная;

- Омская;

- 1-й, 2-й, 3-й проезды Калужские;

- Согласие;

- Фабричная, 3, 5, 7, 9, 11;

- Тарханова, 10, 10в;

- Стадионная, 1, 2, 3, 4;

- Парковая, 10;

- Зарубина, 27;

- Антонова, 5в, 5г, 5м, 5о, 5р, 5п, 5н, 5л, 5д, 5е.

Воду в них отключат 15 июня в 8:00 и дадут утром 16 июня. По заявкам управляющих компаний будет организован подвоз воды.