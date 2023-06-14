В Пензе на сутки отключат воду на ряде улиц

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Как рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал», в зону отключения попадают следующие дома и улицы:
- Чернышевского;
- Свободы;
- проезд Свободы;
- Орджоникидзе;
- проезд Орджоникидзе, 30;
- Хользунова;
- 1-й, 2-й тупики Хользунова;
- Серова;
- проезд Серова;
- Столярная;
- проезд Столярный;
- Черкасова;
- 1-й, 2-й Порядок;
- Пересеченная;
- 1-й, 2-й проезды Пересеченные;
- Ново-Нейтральная;
- Нейтральная;
- Кошевого;
- Седова;
- Тюленина;
- Парижской Коммуны;
- Суходольная;
- Чаадаева, 101а, 107, 107а, 111, 113;
- Кустанайская и проезды;
- Складская;
- Димитрова и проезды;
- Долгорукова, 2я;
- Проезжая, 2я;
- Светлая;
- Марата;
- Касторная;
- Омская;
- 1-й, 2-й, 3-й проезды Калужские;
- Согласие;
- Фабричная, 3, 5, 7, 9, 11;
- Тарханова, 10, 10в;
- Стадионная, 1, 2, 3, 4;
- Парковая, 10;
- Зарубина, 27;
- Антонова, 5в, 5г, 5м, 5о, 5р, 5п, 5н, 5л, 5д, 5е.
Воду в них отключат 15 июня в 8:00 и дадут утром 16 июня. По заявкам управляющих компаний будет организован подвоз воды.