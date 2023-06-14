Пензенцам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

Фото: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

Мероприятие состоялось на перегоне Пенза-1 – Арбеково. В ходе рейда правоохранители выявили нескольких нарушителей, пытавшихся перейти пути в неустановленном месте. На них были составлены административные протоколы.

Полицейские напомнили гражданам, что попытка пересечь пути не по специально оборудованному переходу чревата серьезными последствиями: так можно получить травмы или даже погибнуть.

С начала года транспортные полицейские зафиксировали на территории региона уже 621 факт прохода по железнодорожным путям в неустановленном месте.