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НовостиОбщество14 июня 2023 10:39

Пензенцам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте совместно с работниками Куйбышевской железной дороги провели рейд по профилактике травматизма
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

Фото: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

Мероприятие состоялось на перегоне Пенза-1 – Арбеково. В ходе рейда правоохранители выявили нескольких нарушителей, пытавшихся перейти пути в неустановленном месте. На них были составлены административные протоколы.

Полицейские напомнили гражданам, что попытка пересечь пути не по специально оборудованному переходу чревата серьезными последствиями: так можно получить травмы или даже погибнуть.

С начала года транспортные полицейские зафиксировали на территории региона уже 621 факт прохода по железнодорожным путям в неустановленном месте.