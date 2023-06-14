Пензенские спортсмены завоевали 19 медалей первенства России по прыжкам в воду

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Наши атлеты успешно выступили на первенстве России. Воспитанники пензенской областной СШОР водных видов спорта выиграли 19 медалей: 2 золотых, 13 серебряных и 4 бронзовых, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

В прыжках с трехметрового трамплина среди юношей 10-11 лет Мирослав Киселев занял первое место, Яромир Лукашин – второе. На метровом трамплине Мирослав и Яромир снова выиграли «золото» и «серебро», соответственно.

Кроме того, в прыжках с вышки Мирослав завоевал «серебро», Яромир – «бронзу».

В этой же возрастной категории среди девушек в прыжках с вышки отличилась Кристина Шалева. Она завоевала «бронзу».

Среди юношей 12-13 лет в прыжках с метрового трамплина «серебро» выиграл Иван Данишкин, а Ярослав Некрасов замкнул тройку лидеров.

Среди девушек на этом же снаряде отличилась Маргарита Кувшинова – 2 место (девушки 12-13 лет). Маргарита завоевала еще два «серебра»: на трамплине 3 м и в прыжках с вышки.

Среди юношей 12-13 лет на трехметровом трамплине отличился Тимофей Салогаев, заняв 2 место. В прыжках с вышки Тимофей занял третье место.

В самой юной возрастной категории среди девочек 8-9 лет в прыжках с метрового трамплина «бронзу» в актив пензенских атлетов добавила Полина Яшина.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина Мирослав Киселев и Тимофей Салогаев выиграли серебряную медаль.

В синхронных прыжках с вышки второе место заняли Кирилл Белавин и Мирослав Киселев.