В Мордовии за 13 карасей пенсионеру грозит крупный штраф, либо до двух лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

13 мая во время проводимых мероприятий участковые на водоеме, расположенном недалеко от села Пермеево, обнаружили 68-летнего местного жителя, который с помощью рыболовной сети осуществил добычу 13 карасей.

По его словам, рыбу он планировал использовать для личных нужд. Сумма причиненного ущерба составила 6,5 тысяч рублей. Свою вину местный житель признал полностью.

Органами дознания ММО МВД России «Ичалковский» в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов», возбуждено уголовное дело.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо до двух лет лишения свободы.