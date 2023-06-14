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НовостиПроисшествия14 июня 2023 5:41

В Пензенской области полицейские задержали поджигателя автомобиля в рабочем поселке Пачелма

Как признался позднее подозреваемый, поджог салона зажигалкой он совершил ночью, из-за давнего конфликта с владельцем авто
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Огонь с загоревшегося автомобиля «Опель астра» перекинулся на машину «Фав», отмечает пресс-служба регионального УМВД.

В результате «Опель» выгорел полностью.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 2003 года рождения.

Мужчина свою вину признал и рассказал, что ночью поджег салон автомобиля с помощью зажигалки, из-за давнего конфликта с потерпевшим.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.