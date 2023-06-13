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НовостиОбщество13 июня 2023 14:41

Депутат Олег Кочетков приобрел новые мячи для школ Пензы

Источник:kp.ru

Председатель комитета Законодательного Собрания Пензенской области по промышленной политике (фракция «Единая Россия») Олег Кочетков поддерживает развитие детского спорта в регионе.

В рамках летней спортивно-оздоровительной кампании в Ленинском и Октябрьском районах города Пензы состоялись торжественные церемонии открытия, на которых присутствовали представители органов власти, общественных организаций и промышленных предприятий.

Для обеспечения занятости детей и подростков во время каникул каждой школе были вручены комплекты спортивного инвентаря. В числе тех, кто подарил ребятам мячи для активных игр — генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.