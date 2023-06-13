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НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:59

В Заводском районе Пензы орудует вандал

Неизвестный бьет стекла чужих автомобилей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Подписчик сообщества «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: Подписчик сообщества «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВКонтакте»

Произошедшее обсудили подписчики сообщества «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам одного из них, опубликовавшего в группе пост, в ночь с 11 на 12 июня некто разбил стекла у четырех припаркованных автомобилей. На фотографиях, опубликованных другим пользователем, в салоне машины можно заметить кирпич, которым, по всей видимости, и были нанесены повреждения.

По словам одного из очевидцев, ЧП произошло на улице Крупской, однако, есть вероятность, что вандал орудовал и в других дворах.