В Заводском районе Пензы орудует вандал

Фото: Подписчик сообщества «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВКонтакте»

Произошедшее обсудили подписчики сообщества «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам одного из них, опубликовавшего в группе пост, в ночь с 11 на 12 июня некто разбил стекла у четырех припаркованных автомобилей. На фотографиях, опубликованных другим пользователем, в салоне машины можно заметить кирпич, которым, по всей видимости, и были нанесены повреждения.

По словам одного из очевидцев, ЧП произошло на улице Крупской, однако, есть вероятность, что вандал орудовал и в других дворах.