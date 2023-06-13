Более 100 тысяч человек приняли участие в мероприятиях по случаю 360-летия Пензы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня прошедший праздник обсудили на совещании в городской администрации. Несмотря на ухудшение погоды и отмену некоторых мероприятий, торжества прошли с размахом. Жители города посетили концерты и авиашоу, приняли участие в экскурсиях, пришло посмотреть салют.

Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями городской администрации Олег Викулов доложил, что всего в мероприятиях приняли участие 105 тысяч человек. Как отметили представители правоохранительных органов, серьезных ЧП во время праздников не зафиксировано.

Глава города Александр Басенко поблагодарил всех за отличную организацию праздника:

- Обратная связь от горожан указывает на то, что жители остались довольны. Это для нас самое главное.