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НовостиПроисшествия13 июня 2023 7:34

До шести лет лишения свободы грозит 19-летнему пензенцу за хищение денег у матери

С ее банковской карты, похищенной из припаркованной около дома машины, он снял 93 тысячи рублей
Виктор ВИКТОРОВ

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, причастного к совершению данного преступления установили оперативники совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы.

Полицейские выяснили, что молодой человек 2004 года рождения проник в автомобиль, воспользовавшись ключами.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что денежные средства потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.