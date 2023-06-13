До шести лет лишения свободы грозит 19-летнему пензенцу за хищение денег у матери

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, причастного к совершению данного преступления установили оперативники совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы.
Полицейские выяснили, что молодой человек 2004 года рождения проник в автомобиль, воспользовавшись ключами.
Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что денежные средства потратил на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.