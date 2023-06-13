В Саранске суд рассмотрит уголовное дело мужчины, укравшего у сестры два золотых кольца

Как следовало из заявления потерпевших, украшения, принадлежащие сестре злоумышленника, хранились в шкатулке, отмечает пресс-служба МВД РФ по РМ.

Участковые уполномоченные полиции установили, что в один из дней февраля мужчина похитил одно изделие, после чего сдал его в комиссионный магазин. По прошествии некоторого времени он совершил аналогичную кражу.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 19 тысяч рублей.

Ранее местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.