Детский врач-травматолог из Пензы советует учить детей играть безопасно

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В летние каникулы детская активность повышается в разы, а с ней - и количество случаев травматизма. Детские врачи призывают родителей «освежить» в памяти детей правила безопасного поведения.

«Для маленьких непосед потенциальную опасность представляет любое уличное пространство, - предупреждает врач-травматолог-ортопед городской детской поликлиники №6 Артем Синявин. - А потому следует усилить контроль за целостью и сохранностью своего ребенка. Учите детей играть безопасно!»

По информации пресс-службы регионального Минздрава, в топ-листе самых травмоопасных мест лидирующую строчку, по мнению детского врача, занимает детская площадка.

Удары и падения с игрового оборудования (качелей, горок, лазалок), прыжки с игровых форм приводят к непредсказуемым последствиям – от ушибов и ссадин, до вывихов, растяжений, травм конечностей, головы и спины. Травматолог напоминает, что использование качелей-каруселей детьми должно проходить при участии родителей или других взрослых лиц. «Островком» безопасности для ребенка должна являться и детская песочница. Важно убедиться в чистоте песка и отсутствии в нем экскрементов животных, осколков стекла, сломанных игрушек, гвоздей, иголок.

По словам специалиста, игры и «военные баталии» с палками и камнями заканчиваются, как правило, травмированием глаз, лица и других частей тела. К ушибу или тяжелому перелому приведут отчаянные эксперименты с лазаньем по деревьям, прыжками с крыш игровых и дворовых построек.

«Это не означает, что ребенку нужно вовсе запрещать забираться на лесенки, турники, канаты, – дополняет эксперт. - Будьте рядом и страхуйте малыша, а у более взрослого ребенка настойчиво проверяйте приобретенные навыки «скалолазания».

Чтобы не оказаться на больничной койке, детям не стоит разрешать использовать детскую площадку в качестве «взлетной полосы» или «скоростной трассы» - для катания на велосипеде, беговеле, роликах, самокате, скейте. Лучшая профилактика детских травм летом, по убеждению врача, - это родительский контроль.

Если все же травмы не удалось избежать, и ребенка беспокоят боль в конечности, спине, голове, появились тошнота и рвота, то обратиться за медицинской помощью важно безотлагательно! Специалист, ежедневно сталкивающийся с детскими травмами, советует развивать у юных граждан ответственное поведение, тренировать инстинкт самосохранения.