Сеть «Караван»: С днем рождения, любимый город!

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Пензенская сеть магазинов «Караван» от всей души поздравляет любимый город с юбилеем. Пензе - 360. Четвертый век особенно к лицу столице Сурского края: обновленный променад пешеходной улицы Московской, восстановленный Спасский кафедральный собор, современная набережная, новые жилые кварталы и зоны отдыха - все это наша любимая Пенза.

Ее история вот уже 20 лет неразрывно связана с сетью магазинов «Караван». В свое время супермаркет стал первым магазином самообслуживания. Сейчас «Караван» - это центр гастрономического удовольствия с огромным разнообразием готовой еды: начиная от популярных блюд, заканчивая классикой. Ремесленная пекарня «Пан Калач» всегда готова угостить пензенцев и гостей города горячим хлебом из подовой печи. Аппетитные булки готовят по эксклюзивным рецептам с использованием знаменитой шугуровской муки.

Череда праздничных дней для пензенцев связана с теплым семейным застольем, пикником на природе. В сети «Караван» вплоть до 20 июня действуют специальные цены на мясо для шашлыка, купаты, колбасы и соусы. А мангал и все, что нужно для хорошего пикника, можно купить с существенной скидкой.

«Уважаемые пензенцы, наши дорогие и любимые покупатели! От всего сердца поздравляем Вас с Днем Города! Желаем всегда чувствовать теплоту сердец ваших близких, удовольствие и уют от возможности пройтись по родным улицам. Двери магазинов «Караван» всегда открыты, чтобы восполнить ваши силы и вдохновить на новые свершения во благо нашей Пензы», - сказала Елена Учайкина, директор сети «Караван».