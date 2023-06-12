Поздравление председателя Законодательного Собрания Вадима Супикова с Днем России и Днем города

Уважаемые жители Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с государственным праздником — Днем России и Днем города Пензы!

12 июня — символ сплоченности нашего многонационального народа, гордости и уважения к героическому прошлому Отечества, уверенности в его славном будущем! Во все времена россияне объединялись перед лицом тяжелых испытаний, отстаивая свою свободу, независимость и право жить по нравственным законам, завещанным предками. И сегодня бойцы Вооруженных Сил РФ и добровольцы плечом к плечу ведут борьбу с нацизмом, защищая национальные интересы страны.

Символично, что в день чествования нашей великой Родины мы отмечаем день рождения Пензы. История столицы Сурского края — неотъемлемая часть летописи государства российского. Город трудовой доблести, культурный центр провинции, с каждым годом Пенза преображается, становится все более привлекательной и комфортной. Неизменным остается характер пензенцев — трудолюбивых, душой болеющих за родную землю, готовых прийти на помощь по первому зову.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, мира, новых успехов на благо Сурского края и Отчизны!