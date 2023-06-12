В Ковылкино 80-летняя женщина, веря, что спасает внучку, передала мошенникам 920 тысяч рублей

Как уточняет пресс-служба МВД по РМ, после этого представившийся сотрудником полиции мужчина сообщил, что деньги необходимо завернуть в вещи, которые она хочет передать в больницу и пакет отдать лично молодому человеку, который сейчас подъедет к ее дому. Пожилая женщина передала требуемую сумму неизвестному.

После звонка внучке женщина поняла, что у нее все в порядке и в ДТП она не попадала. В этот же день пенсионерка обратилась в территориальный отдел полиции.

По факту мошенничества ММО МВД России «Ковылкинский» возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент устанавливаются личности и местонахождение лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Сотрудники МВД по Республике Мордовия призывают жителей региона проявлять бдительность. Убеждайтесь в достоверности информации, полученной от неизвестных.

Предупреждайте престарелых родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой мошенников. Как правило, факты мошенничеств в отношении социально незащищенных граждан связаны с невнимательностью, чрезмерной доверчивостью или неосведомленностью потерпевших.