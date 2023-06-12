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НовостиПроисшествия12 июня 2023 6:36

В Ковылкино 80-летняя женщина, веря, что спасает внучку, передала мошенникам 920 тысяч рублей

Днем пенсионерке позвонила девушка, которая назвала ее бабушкой, после чего рассказала, что по ее вине произошло ДТП
Виктор ВИКТОРОВ

Как уточняет пресс-служба МВД по РМ, после этого представившийся сотрудником полиции мужчина сообщил, что деньги необходимо завернуть в вещи, которые она хочет передать в больницу и пакет отдать лично молодому человеку, который сейчас подъедет к ее дому. Пожилая женщина передала требуемую сумму неизвестному.

После звонка внучке женщина поняла, что у нее все в порядке и в ДТП она не попадала. В этот же день пенсионерка обратилась в территориальный отдел полиции.

По факту мошенничества ММО МВД России «Ковылкинский» возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент устанавливаются личности и местонахождение лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Сотрудники МВД по Республике Мордовия призывают жителей региона проявлять бдительность. Убеждайтесь в достоверности информации, полученной от неизвестных.

Предупреждайте престарелых родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой мошенников. Как правило, факты мошенничеств в отношении социально незащищенных граждан связаны с невнимательностью, чрезмерной доверчивостью или неосведомленностью потерпевших.