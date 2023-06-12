Поздравление Главы Мордовии с Днём России

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

День России – праздник, символизирующий национальное единение, преданность родной стране и историческую преемственность поколений. Во все времена сила нашей Державы была и будет в сплочённости ее народов. Каждый из нас гордится славным прошлым матушки-Родины, усердно трудится во имя её процветания, прославляет родную землю достижениями и победами.

Наша многонациональная республика – неотъемлемая часть России. Каждый живущий на мордовской земле с большой ответственностью и с честью выполняет государственные задачи, вносит достойный вклад в развитие своего Отечества.

Сегодня наши бойцы мужественно стоят на защите интересов Российского государства, порядка и справедливости в мире. Преданность и верность своей стране у них в крови. И нет ни тени сомнения, что они повторят подвиг своих дедов и уничтожат ростки нацизма у границ русской земли. Жители Мордовии всецело поддерживают защитников Родины, семьи бойцов. Многие сердцем, душой вместе с ними и призыв «Своих не бросаем!» стал для них жизненным кредо.

Дорогие друзья! Благодарю за неравнодушие к судьбе малой Родины и Великой России! За ваши добрые дела, ежедневный труд и участие в решении важных задач. От всей души желаю всем благополучия, счастья и достижения поставленных целей! С праздником!

Глава Республики Мордовия А. Здунов