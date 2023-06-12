В Октябрьском районе Пензы появилась своя детская модельная библиотека

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Благодаря национальному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура», приобретена современная техника, специализированная мебель, новая литература – более 2125 книг.

Средства на модернизацию (5 млн. руб.) выделены из федерального бюджета на конкурсной основе.

Комиссия Министерства культуры Российской Федерации оценила конкурсную заявку (включает индивидуальный дизайн-проект) библиотеки на 200 баллов из 200 возможных.

Деньги освоены в полном объеме: заказана мебель на 1 895 480,0 рублей, оборудование – 2 361 585,0 рублей, книг приобретено на 680 000,0 рублей.

В процессе изменения пространства библиотеки сделан акцент на его функциональность и современность.

Созданы тематические зоны, где юные посетители могут уединиться для чтения, обсудить литературу, заняться творчеством, воспользоваться компьютером, провести театрализованные занятия и организовать интерактивное чтение.

Библиотека существует с 1940 года, в 1985 году она переехала в здание жилого дома по адресу Глазунова, 1. Модернизация позволит детской библиотеке сделать работу еще более эффективной. Городская детская библиотека №2 - девятая по счету в Пензенской области, получившая статус модельной.