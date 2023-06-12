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НовостиОбщество12 июня 2023 4:25

Поздравление О.В. Мельниченко с Днем России и Днем города Пензы

Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днём России и 360-летием города Пензы!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня мы чествуем нашу великую Родину – страну с многовековой историей, уникальным духовным наследием, славную победами российского оружия и трудовыми свершениями.

Пензенская область – лишь малая часть бескрайней России, но наши успехи позволяют вносить достойный вклад в укрепление социально-экономического потенциала страны, в повышение качества жизни ее граждан.

Многие поколения пензенцев отдавали свои знания, силы и талант для процветания любимого города. И сегодня Пенза – признанный научный, индустриальный, культурный и спортивный центр. Город трудовой доблести.

Мы строим детские сады и школы, мосты и дороги, медицинские центры и спортивные сооружения. Открываем новые производства и объекты культуры. Пенза растёт и расцветает. И это благодаря вашему труду, дорогие мои земляки!

В этот торжественный день выражаю всем, и особенно ветеранам, искреннюю благодарность за большую и плодотворную работу, за неизменную верность и преданность родному краю!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!