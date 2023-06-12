«Локомотив-Пенза» вышел в финал чемпионата России по регби

Фото: РК «Локомотив-Пенза»

Счет открыли гости. Уже через полторы минуты после стартового свистка игрок «Стрелы» Гуга Хантадзе приземлил мяч в зачетное поле «Локомотива».

На 12 минуте Валерий Хлутков положил попытку, а Сергей Янюшкин добавил 2 очка. «Локомотив» повел – 7:5. На 21 минуте Тиаан Ван дер Мерве стал автором второй попытки пензенского клуба, а капитан команды забил реализацию – 14:5. Через 13 минут этот же тандем вывел «Локомотив» вперед еще на 7 очков – 21:5. С таким счетом команды ушли на перерыв, отмечает пресс-служба РК «Локомотив-Пенза».

Во второй половине матча борьба шла с переменным успехом команд. А победную точку во встрече за 2 минуты до конца матча поставил Сергей Янюшкин, забивший штрафной– 29:19. С таким счетом и завершилась напряженная игра за право выхода в финал.

18 июня в решающем матче сезона пензенский клуб в Красноярске встретится с «Енисеем-СТМ».