Агроволонтер из Пензенской области названа в числе победителей конкурса #Добрый огород

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

При поддержке Общественной палаты России конкурс проводится уже третий год.

Проект направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, а также агроволонтерства и благотворительности. Его цель – оказать помощь в садах и огородах пожилым гражданам, многодетным семьям и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Победители и призеры конкурса получат мини-гранты для приобретения семян, рассады, саженцев. В творческих планах Елены Кузнецовой - посадка садовых деревьев, озеленение и устройство цветника перед новым учебным корпусом интерната. В этой работе примет участие весь коллектив учебного заведения. Следить за реализацией социальных инициатив #Доброго огорода можно в группе проекта: https://vk.com/good_garden.