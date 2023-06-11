Скончался руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Владимир Викторович всю жизнь посвятил развитию музыкальной культуры и хорового искусства нашего региона.

Музыкой он занимался с детства. Позже, окончив Куйбышевский государственный институт культуры по специальности «культурно-просветительская работа», получил квалификацию «дирижер самодеятельного академического хора». Затем заочно окончил Горьковскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки по специальности «дирижер хора». В 2007 г. заочно окончил с отличием Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки по специальности «Оперно-симфоническое дирижирование». С 1992 по 2002 годы стажировался во Всероссийской творческой мастерской «Русское хоровое пение» под руководством Б.Г. Тевлина.

Творческую деятельность Владимир Каширский начинал руководителем самодеятельных хоров заводов «Тяжпромарматура», «Текстильмаш», УВД г. Пензы, «Дворца культуры железнодорожников», ДК фабрики «Маяк революции», которые были известны и любимы пензенцами.

В 1984 году по инициативе администрации г. Пензы и любителей хорового пения Владимир Каширский организовал и возглавил Городской академический хор, который стал активно пропагандировать русскую и зарубежную хоровую музыку.

В 1991 году по инициативе Владимира Викторовича был создан не имевший аналога в России «Центр русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы», который объединил лучшие коллективы области: Городской академический хор, Муниципальный симфонический оркестр, хор ветеранов «Русь», хор мальчиков «Виват».

В 2003 году по инициативе Губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Владимир Каширский создал в Пензенской филармонии Симфоническую капеллу, уже через год получившую звание «Губернаторская».

Прощание с Владимиром Каширским состоится 13 июня в 10.00 в Пензенской областной филармонии по адресу ул. Суворова, 215.