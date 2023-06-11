Жителей Пензенской области просят помочь в поисках родственников красноармейца

Согласно информации из медальона, найденного при останках, красноармейца звали Митрофан Никифорович Четвериков.

Он родился в 1903 году в Пачелмском районе, был призван в 1941 году Лопатинским РВК. Служил в 307-й стрелковой дивизии.

У Митрофана Никифоровича была жена - Прасковья Леонтьевна. Вместе они жили в селе Козловка. Письменная связь с бойцом прервалась в августе 1942 года.

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