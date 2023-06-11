В Мордовии перед судом предстанет мужчина за выстрел из ружья в колено жителю села Паракино

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Чамзинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Как уточняет пресс-служба СК региона, днем 24 марта 2023 года, находясь в нетрезвом состоянии на улице в селе Паракино, обвиняемый выстрелил в 47-летнего местного жителя из зарегистрированного охотничьего ружья.

От полученного сквозного ранения правового коленного сустава пострадавший скончался на месте происшествия.

Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть наступила в результате острой кровопотери.

В ходе допроса злоумышленник пояснил, что между ним и потерпевшим ранее сложились неприязненные отношения. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.