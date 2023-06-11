Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2023 4:11

В Пензенской области состоялось награждение государственными и региональными наградами

Почетный знак «Во славу земли Пензенской» губернатор вручил министру спорта региона Евгении Бочкаревой
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Вручение мы проводим в канун Дня России. Этот праздник символизирует единение народа, преемственность поколений, нашу общую ответственность за настоящее и будущее страны. Для меня большая честь вручить вам, уважаемые друзья, заслуженные награды», – сказал Олег Мельниченко, приветствуя участников мероприятия.

Почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» награждена министр физической культуры и спорта области Евгения Бочкарева.

Она поблагодарила главу региона за доверие и всестороннюю поддержку спортивной отрасли Пензенской области. «Мы продолжим работу по популяризации, развитию массового спорта и спорта высших достижении и приложим все усилия для того, чтобы на пензенской земле с каждым годом число приверженцев спорта и физической культуры только росло», - сказала Евгения.