В Пензенской области состоялось награждение государственными и региональными наградами

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Вручение мы проводим в канун Дня России. Этот праздник символизирует единение народа, преемственность поколений, нашу общую ответственность за настоящее и будущее страны. Для меня большая честь вручить вам, уважаемые друзья, заслуженные награды», – сказал Олег Мельниченко, приветствуя участников мероприятия.

Почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» награждена министр физической культуры и спорта области Евгения Бочкарева.

Она поблагодарила главу региона за доверие и всестороннюю поддержку спортивной отрасли Пензенской области. «Мы продолжим работу по популяризации, развитию массового спорта и спорта высших достижении и приложим все усилия для того, чтобы на пензенской земле с каждым годом число приверженцев спорта и физической культуры только росло», - сказала Евгения.