Появились фото и видео с места пожара на улице Ивановской в Пензе

Фото: Анна ЧЕРНАЯ

Ранее мы уже сообщали о том, что около 21:00 в частном секторе на улице Ивановской загорелся дом.

Фото: Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказали очевидцы с места происшествия, пламя довольно быстро охватило здание, а прибывшим на место подразделениям пришлось разбирать крышу, чтобы добраться до огня. Дым от горящего дома видели многие жители Терновки. Также сообщается, что на место не раз прибывали дополнительные подразделения МЧС.

Официальной информации о пострадавших, а также возможной причине пожара пока нет.