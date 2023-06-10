Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2023 13:01

Директор одного из колледжей Мордовии приговорен к штрафу за превышение должностных полномочий

Приговор суда вступил в законную силу
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Республике Мордовия, 48-летний директор Ичалковского педагогического колледжа признан виновным в превышении должностных полномочий.

Как было установлено, в 2020 году он поручил подчиненным подготовить фиктивные документы об обучении 100 студентов в рамках программы профессионального обучения. Это было сделано для улучшения показателей учреждения.

По факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал. С учетом данных обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.