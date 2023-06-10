Директор одного из колледжей Мордовии приговорен к штрафу за превышение должностных полномочий

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Республике Мордовия, 48-летний директор Ичалковского педагогического колледжа признан виновным в превышении должностных полномочий.

Как было установлено, в 2020 году он поручил подчиненным подготовить фиктивные документы об обучении 100 студентов в рамках программы профессионального обучения. Это было сделано для улучшения показателей учреждения.

По факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал. С учетом данных обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.