В Саранске прошли водноспортивные соревнования, приуроченные ко Дню города и Дню России

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Организаторами соревнований выступили Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Мордовия и Мордовское региональное отделение ВОСВОД.

За победу боролись семь команд. Им предстояло продемонстрировать свои навыки в гребле, подаче конца Александрова, а также проверить знания в ходе викторины.

По итогам состязаний первое место заняла команда МОУ «СОШ №8» (первый состав). «Серебро» досталось представителям МОУ «Центр образования «Тавла» № 17, замкнули тройку ребята из МОУ «СОШ №8» (второй состав).