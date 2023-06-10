Руководители УМВД России по Пензенской области встретились с молодыми сотрудниками

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В работе круглого стола приняли участие: заместитель начальника УМВД полковник полиции Константин Фролов, начальник управления по работе с личным составом полковник полиции Александр Скворцов, его заместитель полковник полиции Сергей Удалов, председатель совета ветеранов ОВД и ВВ Пензенской области полковник полиции в отставке Николай Сармин.

Территориальные органы внутренних дел региона были представлены молодыми сотрудники, срок службы которых менее 2 лет.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе встречи обсудили вопросы поддержания служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел, воспитания личной ответственности молодых сотрудников к выполнению должностных обязанностей и требований к служебному поведению.

Руководство выслушало предложения сотрудников по совершенствованию работы, наметило пути для их реализации.