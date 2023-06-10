В Мордовии заезд 18-летнего юноши на тракторе перед девушкой закончился 10 сутками ареста

Приезд молодого человека с девушкой на территорию заповедника на личном автомобиле 3 июня зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, не имеющий прав на управление транспортными средствами житель села Жегалово не смог пройти мимо трактора с оставленным в замке зажигания ключом. Сделав несколько кругов, начинающий тракторист зацепил пожарную цистерну, и трактор заглох. После этого молодые люди покинули заповедник.

Органами дознания ММО МВД России «Темниковский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Кроме того, составлен административный материл по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами".

Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.