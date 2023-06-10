В Пензе полицейские пресекли катание на автомобиле мужчины, купившего себе водительские права

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Аустрина Пензы. Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки.

Поддельный документ был отправлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило.

Как отмечает пресс-служба УМВД региона, по словам злоумышленника, данное удостоверение он заказал в сети Интернет.

По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, в отношении жителя Пензы 1963 года рождения возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.