В Пензе состоится полуфинальный матч чемпионата России по регби

Фото: Пресс-служба «Локомотив-Пенза»

Матч состоится на комплексном стадионе «Первомайский»

«Полуфинал – это всего одна встреча, в которой нужна только победа с любым счётом, без всяких дополнительных показателей. При таких раскладах очень часто решающую роль играет желание победить, способность переступить через себя, выложиться до предела через «не могу», – цитирует главного тренера команды Александра Янюшкина пресс-служба клуба.

Встречу двух сильных команд пензенские болельщики смогут увидеть в ближайшее воскресенье. Начало матча в 12:30 часов.