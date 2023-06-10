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НовостиСпорт10 июня 2023 2:49

В Пензе состоится полуфинальный матч чемпионата России по регби

Пензенский клуб «Локомотив-Пенза» в полуфинальном матче PARI чемпионата России по регби 11 июня встретится с казанской командой «Стрела»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба «Локомотив-Пенза»

Фото: Пресс-служба «Локомотив-Пенза»

Матч состоится на комплексном стадионе «Первомайский»

«Полуфинал – это всего одна встреча, в которой нужна только победа с любым счётом, без всяких дополнительных показателей. При таких раскладах очень часто решающую роль играет желание победить, способность переступить через себя, выложиться до предела через «не могу», – цитирует главного тренера команды Александра Янюшкина пресс-служба клуба.

Встречу двух сильных команд пензенские болельщики смогут увидеть в ближайшее воскресенье. Начало матча в 12:30 часов.