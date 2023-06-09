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НовостиОбщество9 июня 2023 13:54

В Пензе открыли мемориальную доску краеведу Татьяне Евневич

Табличку установили на здании областного Государственного архива
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Открытие мемориальной доски историку, краеведу, архивисту, бывшему директору Государственного архива Пензенской области Татьяне Евневич

В мероприятии приняли участие представители регионального правительства, Законодательного Собрания области и другие.

- Сегодня значимый день в истории Пензенской области. Мы отдаем дань уважения и признательности Татьяне Евневич. Ее жизнь - яркий пример преданности избранному делу. Она была одним из видных историков, краеведов и архивистов Пензенской области рубежа XX и XXI веков, - сказал министр по делам архивов пензенской области Зуфяр Бибарсов.