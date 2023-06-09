В Пензе открыли мемориальную доску краеведу Татьяне Евневич

Открытие мемориальной доски историку, краеведу, архивисту, бывшему директору Государственного архива Пензенской области Татьяне Евневич

В мероприятии приняли участие представители регионального правительства, Законодательного Собрания области и другие.

- Сегодня значимый день в истории Пензенской области. Мы отдаем дань уважения и признательности Татьяне Евневич. Ее жизнь - яркий пример преданности избранному делу. Она была одним из видных историков, краеведов и архивистов Пензенской области рубежа XX и XXI веков, - сказал министр по делам архивов пензенской области Зуфяр Бибарсов.