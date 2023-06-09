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НовостиЗдоровье9 июня 2023 13:20

В пензенский онкологический диспансер поступил эндоскопический комплекс

Стоимость оборудования – свыше десяти миллионов рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Комплекс был приобретен диспансер в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Оборудование позволит выявлять злокачественные новообразования в организме человека на ранних стадиях.

- С его помощью также можно вводить пациентам лекарственные препараты, удалять слизь, кровь, инородные тела и, что особенно важно, проводить биопсию для гистологического исследования, - поясняет главный врач Антон Столяров.

В ближайшее время поступившее оборудование будет запущено.