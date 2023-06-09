В пензенский онкологический диспансер поступил эндоскопический комплекс

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Комплекс был приобретен диспансер в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Оборудование позволит выявлять злокачественные новообразования в организме человека на ранних стадиях.

- С его помощью также можно вводить пациентам лекарственные препараты, удалять слизь, кровь, инородные тела и, что особенно важно, проводить биопсию для гистологического исследования, - поясняет главный врач Антон Столяров.

В ближайшее время поступившее оборудование будет запущено.