Житель Сердобска задержан по подозрению в покушении на убийство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 45-летнего жителя Сердобска возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, днем 26 апреля мужчина повстречал в торговом центре свою бывшую сожительницу в компании ее знакомых. Чуть ранее мужчина и женщина повздорили во время телефонного разговора: подозреваемый высказал собеседнице недовольство ее окружением.

В ТЦ сердобчанин пришел с ножом, которым и ударил несколько раз бывшую благоверную. К счастью, убить ее ему не удалось: вовремя подоспевшие медики оказали ей необходимую помощь.

Житель города Сердобска задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Расследование продолжается.