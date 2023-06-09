Строительство очистных сооружений ОАО «Маяк» идет по графику

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Визит был организован по поручению председателя Совета Федерации РФ Валентины Ивановны Матвиенко. Губернатор Олег Мельниченко рассказал сенатору, что все работы ведутся, согласно дорожной карте.

- Во время вашего прошлого визита в Пензенскую область вы сами видели, что строительство ведется опережающими темпами, - отметил глава региона. – Не сомневаемся, что очистные сооружения будут построены и введены в эксплуатацию по плану.

Вячеслав Тимченко подчеркнул, что строительство данного объекта позволит улучшить экологию Пензы и ближайших населенных пунктов.