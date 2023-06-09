Пензенец сдал в правоохранительные органы патроны, найденные им на свалке

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Пресс-служба Управления Росгвардии по региону напоминает, что за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия с граждан не только снимается ответственность, но и им также выплачивается денежное вознаграждение.

На днях 40-летний житель Пензы принес в правоохранительные органы пакет со 125 патронами к винтовке. Боеприпасы, по его словам, он нашел неподалеку от свалки строительного мусора.

О своей находке бдительный гражданин сразу же сообщил в подразделение Росгвардии.