10 июня в центре Пензы пройдет гаражная распродажа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В каждом доме найдется чашка, из которой уже давно никто не пьет чай, книга, которую вы клятвенно обещаете себе прочитать не один год, но все как-то не делаете это, надоевшая, но почти не ношенная одежда, что-то еще, что лично вам уже не особо-то и нужно, но вполне может понадобиться кому-то еще.

Для избавления от таких вещей существуют гаражные распродажи: люди приносят на них вещи в хорошем состоянии, которые по разным причинам им больше не нужны, и выставляют на продажу.

Очередная гаражная распродажа состоится в Пензе уже на днях - 10 июня. Ее гости смогут купить одежду, обувь, аксессуары, комнатные растения, книги и многое другое. Распродажа будет проходить в арке рядом с домом №4 на улице Московской. Начало - в 15:00.

Для покупателей вход бесплатный, стоимость участия для продавцов - 350 рублей.