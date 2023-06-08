Представители пензенского станкостроительного кластера принимают участие в форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету»

В этом году участники форума обсуждают тему межрегионального сотрудничества и меры государственной поддержки в условиях санкций.

Сегодня в рамках мероприятия будут организованы круглые столы. Кроме того, также состоится Всероссийская биржа промышленной кооперации, которая позволит промышленникам найти новых клиентов.

Завтра гости форума примут участие в пленарной сессии «Формирование технологического суверенитета, обеспечивающего научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержки собственных разработок».