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НовостиОбщество8 июня 2023 11:19

Представители пензенского станкостроительного кластера принимают участие в форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету»

Масштабное событие проходит в Челябинске
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В этом году участники форума обсуждают тему межрегионального сотрудничества и меры государственной поддержки в условиях санкций.

Сегодня в рамках мероприятия будут организованы круглые столы. Кроме того, также состоится Всероссийская биржа промышленной кооперации, которая позволит промышленникам найти новых клиентов.

Завтра гости форума примут участие в пленарной сессии «Формирование технологического суверенитета, обеспечивающего научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержки собственных разработок».