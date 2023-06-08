В пензенском драматическом театре стартовала продажа билетов на последнюю премьеру 230-го сезона

Постановка по пьесе чешского классика начала XX века Карела Чапека «Средство Макропулоса» расскажет о вековой распре между двумя семьями. Положить конец вражде могут показания певицы Эмилии Марти… но в процессе разговора с ней у адвоката начинает складываться впечатление, будто женщина своими глазами видела то, что происходило 100 лет назад.

Режиссером спектакля выступает Кирилл Заборихин. Роль Эмилии исполнит Альбина Смелова, адвоката – Сергей Казаков.

Билеты можно приобрести в кассах учреждения. Возможна покупка по «Пушкинской карте».