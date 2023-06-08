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НовостиПроисшествия8 июня 2023 8:53

Пенсионерка из Саранска перечислила мошеннику более 800 тысяч рублей

По факту было возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Даниил ОПАРИН

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, 1 июня 73-летней женщине позвонил некий мужчина. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается вывести со счета пенсионерки все средства.

Чтобы этого не случилась, мужчина посоветовал как можно скорее перевести накопления на безопасный счет, что пострадавшая и сделала, перечислив мошеннику 820 тысяч рублей.

Иронично, что буквально за несколько часов до звонка женщина принимала участие во встрече с участковым, в ходе которой присутствующим как раз рассказывали о таких случаях мошенничества.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность злоумышленника.