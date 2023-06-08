В Пензе полицейские задержали 29-летнего похитителя велосипеда от подъезда дома

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признался: умысел совершить кражу у него возник в тот момент, когда он понял, что транспортное средство не пристёгнуто.

С места преступления злоумышленник уехал на похищенном велосипеде, который в дальнейшем продал неизвестному на территории рынка в Пензе.

По данному факту в отделе дознания отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.