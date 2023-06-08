Глава Пензы проверил ход капитального ремонта школы № 47

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Обновление фасада и внутреннего пространства общеобразовательного учреждения ведется по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Она инициирована Президентом Российской Федерации и реализуется в регионе благодаря поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Выездное совещание на объекте Александр Басенко провел 7 июня

Первый корпус учебного заведения, расположенный на улице Пролетарской, 26а, был построен в 1975 году.

«Здание нуждается в ремонте. Его необходимо утеплять, коммуникации изношены», – отметила директор школы № 47 Елена Кубынина.

Как сообщила начальник Управления образования города Алла Маркова, для организации процесса капитального ремонта работа пришкольного лагеря и проведение Единого государственного экзамена были предусмотрены на базе других образовательных учреждений, расположенных поблизости, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

На данный момент на объекте ООО «АлексСтрой» ведет работы по утеплению фасада, нанесению декоративной штукатурки, устройству кровли. Уже заменена часть оконных конструкций и дверных блоков. Особое внимание уделяется инженерным коммуникациям.

Финансируется капремонт из федерального, областного и муниципального бюджетов. Общая стоимость контракта составила порядка 94,5 млн рублей.

«Мы делаем все комплексно: занимаемся не только ремонтом здания, но и благоустройством прилегающей территории, – подчеркнул глава Пензы. – В рамках антитеррористической защищенности объектов образования по периметру будет установлено новое ограждение».

Также при содействии ООО «Газпром» здесь планируется обустройство новой спортплощадки.

Напомним, что в прошлом году в Пензе были капитально отремонтированы и открыты к началу учебного года четыре школы.

В 2023 году в программу включены уже шесть объектов: лицей архитектуры и дизайна № 3, гимназии № 6 и № 44, школы № 51, № 75/62 и № 47.

«Увеличение объема финансирования по данной программе получают те регионы, которые успешно справляются с поставленными задачами. Мы в этот список входим. Завершение работ для каждого общеобразовательного учебного заведения запланировано на 15 августа», – проинформировал Александр Басенко.