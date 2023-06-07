Альбом «Пенза. Город трудовой доблести» презентовали в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина

Фото: Александр Толкачев

Составителем альбома является краевед Игорь Шишкин. Его предыдущее издание, по словам автора, уже не совсем актуально: какие-то объекты, запечатленные на страницах того альбома, уже выглядят совсем по-другому, а какие-то - и вовсе исчезли.

В новой книге отображена история Пензы. Проект удалось реализовать в сжатые сроки благодаря поддержке администрации города и Управления культуры. Краевед поблагодарил за помощь главу города Александра Басенко и подарил ему один из экземпляров издания.

Градоначальник отметил, что просмотр альбома натолкнул его на мысль о возвращении некоторым историческим зданиям в Пензе их первоначального облика:

- Для этого надо хорошенько поработать. Для себя эти фотографии воспринимаю как план работы на ближайшее будущее, – подчеркнул глава Пензы.