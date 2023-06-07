Пензенский художник Никита Романов представит очередную работу на фестивале «ФормART»

Фото: страница Никиты Романова в социальной сети, официальный сайт фестиваля

Отборочный этап фестиваля стрит-арта состоялся в мае. Художники из регионов ПФО представили на суд жюри эскизы будущих муралов: кто-то увековечил портрет учителя или наставника, другие же представили свое видение темы.

По итогам отборочного этапа финалистами были признаны 14 человек, в том числе и пензенец Никита Романов – постоянный участник фестиваля. В этом году работа Никиты носит название «Учиться у природы».

В течение июня-июля в рамках презентационного этапа участники фестиваля должны будут воплотить свои эскизы – то есть, нарисовать их на стене какого-либо здания. Процесс рисования должен сопровождаться фото- и видеосъемкой.

После того, как все работы будут закончены, победителя фестиваля выберут с помощью голосования. Он получит 200 тысяч рублей. За второе и третье место участникам полагается по 150 и 100 тысяч рублей соответственно.