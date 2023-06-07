Агрофирма «Раздолье» завершила посевную кампанию в Пензенской области

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От того, насколько удачной будет работа аграриев, зависит продовольственная безопасность не только Пензенской области, но и соседних регионов.

Для работы были задействованы мощные и высокоэффективные тракторы. Обработку почвы проводили широкозахватным оборудованием.

В этом году удалось посеять более 2 тысяч гектар яровой пшеницы. Посев проводился двумя комплексами с датчиками контроля, которые не допускают прогалов. Один из таких комплексов новый, его приобрели в 2023 году. Он способен одновременно сеять и вносить в почву минеральные удобрения.

«Раздолье» полностью закончило сев овощей, входящих в так называемый борщевой набор: капуста, лук, морковь, свекла и картофель.

«Особое внимание агрофирма уделяет выращиванию картофеля. Ежегодно предприятие обновляет семенной материал, перед посадкой проводится инспекция семян на картофельной линии. Сама посадка ведется сажалками, которые обрабатывают картофель от вредителей и болезней», – пояснил управляющий Евгений Осьмин.

При посадке используют современную систему навигации. Для этого подруливающее устройство установлено не только на тракторе, но и на сажалке. Данная система позволила агрофирме существенно улучшить качество высадки картофеля.

В нынешнем году картофель впервые посадили в новом подразделении – Колышлейка. Всего в ходе кампании было высажено более 270 гектар картофеля. Все поля находится под поливом: для этого дополнительно установили три круговых фрегата.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко высоко оценил темпы посевной в регионе.