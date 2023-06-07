В Мордовии за применение насилия в отношении полицейского женщину на год лишили свободы условно

Фото: Пресс-служба СУ СК Республики Мордовия

В тот день, 24 октября 2022 года, участковый ММО МВД России «Ардатовский» совместно с сотрудниками группы по делам несовершеннолетних прибыл в дом к осужденной.

Нетрезвая женщина встретила их нецензурной бранью и размахиванием кухонным ножом. При попытке вырвать его мужчина получил порезы на левой кисти руки. Телесное повреждение оказалось не опасным для жизни и здоровья.

Вину в совершении инкриминируемого деяния женщина признала полностью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.