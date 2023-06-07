В Мордовии создается Центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Огневая и строевая подготовка, оказание первой медицинской помощи, основы робототехники, управление беспилотными летательными аппаратами, навыки выживания в чрезвычайной ситуации - всему этому можно и нужно учиться.

Для этого по всей стране по инициативе главы государства создаются специальные учебные центры военно-патриотического воспитания молодежи.

Концепцию создания такого центра обсудили 6 июня на совещании у Главы Мордовии.

«Есть поручение Президента страны, - напомнил Артём Здунов. - Необходимо создать и обеспечить функционирование учебно-методических центров военно-патриотического воспитания «Авангард». На каком этапе в республике находится эта работа?»

По информации пресс-службы Главы Мордовии, на совещании первый вице-премьер Галина Лотванова доложила: центр будет создан на базе летнего оздоровительного лагеря «Вастома» в Ичалковском районе.

«Он будет работать круглогодично. Направления деятельности - учебные сборы по основам военной службы для старшеклассников и учащихся СПО, военно-патриотические смены «Страна Героев», «Орлята России», «Сын полка», республиканский финал военно-спортивной игры «Зарница», а также методическая подготовка организаторов военно-патриотической работы и преподавателей ОБЖ». Министр образования РМ Елена Солдатова рассказала о потребности центра в оснащении учебным и спортивным оборудованием, экипировке для курсантов и сотрудников. Глава Мордовии поручил Правительству оперативно это отработать.