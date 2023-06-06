Олег Кочетков выступил в качестве спикера на стратегической сессии МГТУ по трансформации станкостроения

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В ходе сессии МГТУ руководители крупных предприятий рассказали о задачах, решения которых они ждут от вуза. По словам руководителя пензенской компании «СтанкоМашСтрой» Олега Кочеткова, сейчас как никогда важно воспитывать в подрастающем поколении любовь к труду.

Для этого, по словам промышленника, стоит вернуть в школы полноценные уроки труда, а также разработать программы трудового обучения совместно с предприятиями.

По мнению Олега Кочеткова, разработкой учебного парка оборудования должны заняться организации высшей школы, имеющие соответствующие компетенции.